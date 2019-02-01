В уральской столице ликвидировано 15 опасных горок

14:36 | 5.02.2019

bodaybo38.ru

В Екатеринбурге проводится профилактическое мероприятие «Горка» по выявлению и ликвидации опасных скатов и наледи, угрожающих жизни и здоровью детей. С начала проведения акции, с 10 декабря, ликвидировано 15 опасных горок ландшафтного и искусственного происхождения, сообщает городское отделение пропаганды ГИБДД УМВД России.



Так, отмечается, что на специальный электронный адрес (gorkaekb@mail.ru) поступило 13 сообщений об опасных горках, информация подтвердилась в четырех случаях: засыпаны скаты на улицах Реактивной, Кузнецова, Армавирской и в районе Советской - Шевченко. Кроме электронной почты, об опасных горках можно сообщить в управляющую компанию, которая обслуживает данную территорию, или по телефону 02.



Профилактическое мероприятие «Горка» продлится до 1 марта.