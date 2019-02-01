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14:24 | 5.02.2019
Фото: кадр из сериала «Наша Russia»
Екатеринбург, Челябинск и Пермь вошли десятку самых честных городов России
Опрос проводился методом личных интервью. Общая выборка составила 3600 респондентов.
По итогам исследования стало понятно, что самые честные россияне живут в Иваново, Челябинске и Саратове. Самым неправдивым в тридцатке оказался Краснодар, его жители чаще других говорят неправду.
Как уточнил коммерческий директор агентства ZOOM MARKET Андрей Штыров, по данным опроса чаще неправду говорят мужчины (74%).
Отметим, что на этот раз уральские города миллионники: Екатеринбург, Челябинск и Пермь, в отличие от предыдущего рейтинга о толерантности, вошли в первую десятку. Челябинск среди них оказался самым честным, на шестом месте расположилась Пермь, а Екатеринбург замкнул десятку самых честных городов России.
ТОП-30 самых честных городов РФ:
1. Иваново
2. Челябинск
3. Саратов
4. Брянск
5. Воронеж
6. Пермь
7. Санкт-Петербург
8. Владивосток
9. Самара
10. Екатеринбург
11. Казань
12. Москва
13. Ростов-на-Дону
14. Тамбов
15. Пенза
16. Нижний Новгород
17. Новосибирск
18. Волгоград
19. Иркутск
20. Омск
21. Чита
22. Саранск
23. Красноярск
24. Липецк
25. Кемерово
26. Уфа
27. Тольятти
28. Сочи
29. Оренбург
30. Краснодар
Если посмотреть на результаты трёх рейтингов составленных агентством ZOOM MARKET и исключить из них все города, оставив только три столицы уральских регионов: Екатеринбург, Пермь и Челябинск, места распределятся следующим образом (в скобках указано место города в федеральном рейтинге):
Рейтинг коррумпированности:
1. Екатеринбург (11)
2. Челябинск (16)
3. Пермь (26)
Рейтинг толерантности:
1. Екатеринбург (16)
2. Пермь (17)
3. Челябинск (19)
Рейтинг честности:
1. Челябинск (2)
2. Пермь (6)
3. Екатеринбург (10)
Посмотрев на то, как распределились города по местам рейтинга, невольно напрашиваетсявывод, чем выше коррумпированность населения региона и толерантность по отношению к секс-меньшинствам, тем ниже честность.
© «Вечерние Ведомости»
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