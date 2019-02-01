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14:04 | 5.02.2019

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В Екатеринбурге насмерть замерз мужчина

В Екатеринбурге насмерть замерз мужчина. Его тело нашли утром 4 февраля. Это произошло в Чкаловском районе Екатеринбурга.

Информацию подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

«Внешних признаков криминальной смерти не имеется, тело направлено на вскрытие. Мужчина бездомным не был. Предположительно, замерз», - сказали в пресс-службе.

Напомним, что в Екатеринбурге установились аномальные холода, которые продлятся еще несколько дней. МЧС просит жителей быть предельно внимательными, соблюдать меры безопасности и беречь свое здоровье.

По данным синоптиков, со 2 по 7 февраля среднесуточная температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на семь градусов и более, температура воздуха ночью местами может опуститься до -40 градусов, днем – около -30 градусов.

© «Вечерние Ведомости»

 


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