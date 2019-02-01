Вакцинация по-уральски: бизнес вступил в борьбу с мобильной эпидемией

13:50 | 5.02.2019

Пока жители России борются с эпидемией гриппа и ОРВИ, на Урале массовую проверку на вирусы проходят смартфоны и планшеты. По данным связистов, с начала года работодатели региона усилили мобильную профилактику на предприятиях. Количество компаний, которые проинспектировали гаджеты сотрудников на «Антивзлом», в январе выросло на 57% к прошлому году.



По данным последних опросов, более половины сотрудников (58%) используют личные мобильные устройства для чтения рабочей электронной почты и обработки конфиденциальной корпоративной информации. Но лишь 40% знают и соблюдают политику безопасности компании с MD-устройств (mobile device).



Чтобы не пришлось закрыть гаджеты на «карантин», телеком-эксперты «МегаФона» советуют корпоративным клиентам заранее обезопасить бизнес от мобильных атак, вирусов и вредоносных сообщений с помощью приложения «Антивзлом». Оно защитит от кражи денег и коммерческих данных при попытке перехвата сетевого трафика.



«Только за последний месяц почти 2 700 мобильных устройств работников компаний прошли проверку на вирусы с «Антивзломом». Из них каждый второй проверенный гаджет зарегистрирован в Свердловской области. Защищаться от вирусов необходимо, но для полноценной безопасности только антивируса на смартфоне уже недостаточно. Функционал нашего «Антивзлома» шире, чем у обычного антивируса», — отметила Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.



«Антивзлом» автоматически находит фишинговые ссылки на сайты-двойники, созданные злоумышленниками, и предлагает пользователю сразу их удалить. Он ограничивает переход по вредоносным ссылкам и блокирует их на сайтах, выступает фильтром между интернет-ресурсом и устройством пользователя, предотвращая утечку данных. Приложение также защищает гаджет от сетевых атак и обнаруживает зараженные точки Wi-Fi. Решение помогает избежать блокировки устройств из-за вирусов-шифровальщиков и другого вредоносного программного обеспечения.



Услуга доступна для корпоративных клиентов «МегаФона». А на тарифах Управляй! Менеджер и Управляй! Руководитель «Антивзлом» предоставляется бесплатно.



На остальных тарифных планах первый месяц пользования услугой «Антивзлом» бесплатно. Со второго месяца абонплата составит 99 рублей.