Мэрия Екатеринбурга: за ночь из города вывезли почти семь тысяч тонн снега

12:56 | 5.02.2019

tntpro.ru

За три дня февраля в Екатеринбурге выпало 18 миллиметров осадков в водяном столбе, это больше месячной нормы. Очистка улично-дорожной сети ведется круглосуточно, заверили в пресс-службе городской администрации.



Так, по данным мэрии, вчера днем, 4 февраля, с улиц вывезли 2 тысячи 250 тонн снега. За минувшую ночь - 6 тысяч 86 тонн снега. Всего с пятницы до понедельника - 26 тысяч 600 тонн снега.



Процесс уборки города контролируют квартальные.