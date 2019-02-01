«Пирожков – ты показушник!» Член свердловской Общественной палаты прокомментировал инициативу екатеринбургского депутата

12:54 | 5.02.2019

Член Общественной палаты Свердловской области Валерий Черкашин высказался по поводу инициативы депутата гордумы Екатеринбурга Андрея Пирожкова, который предложил администрации города согласовывать с парламентариями назначение и увольнение руководителей муниципальных предприятий. К ним относятся, например, МУП «Водоканал» или МУП «Спецавтобаза».



«Прошу депутатов пока подобру-поздорову: идите в народ, помогайте людям. Высокинский без вас разберется, он хозяйственник. Не лезьте, куда вас не просят! Не мешайте работать, вас народ избирал, а не Высокинский! Не надо постоянно дергать чиновников, дайте им работать нормально, пока я сам до вас не добрался. Не заставляйте меня вмешиваться, у меня много общественной работы. Идите к избирателям, заставляйте управляющие компании чистить снег во дворах – из подъезда же выйти невозможно. Коммунальщики вас грабят, горожан грабят, а вы молчите. Пирожков – к тебе обращаюсь: не можешь заставить работать управляющую компанию - бери лопату и разгребай сам! Ты людям на Эльмаше обещал, что не допустишь повышения пенсионного возраста, но обещания не сдержал! Ты показушник, не понимаешь ничего в деятельности МУПов», – жестко высказался Валерий Черкашин.