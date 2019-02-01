В Новоуральске будут судить мужчину, устроившего стрельбу в ночном клубе

12:30 | 5.02.2019

super-arsenal.ru

В ЗАТО Новоуральск перед судом предстанет местный 42-летний житель. Ему грозит до пяти лет лишения свободы за хулиганство.



Инцидент произошел 27 октября 2018 года. Мужчину отказались пускать в ночной клуб, так как от пришел изрядно выпившим. Тогда новоуралец достал светозвуковой пистолет и несколько раз выстрелил в пол.



Материалы для обвинения направлены в суд. Сам мужчина свою вину признал.