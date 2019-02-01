Екатеринбург, Пермь и Челябинск оказались на нижних строчках рейтинга толерантных к секс-меньшинствам городов России

12:02 | 5.02.2019

Фото: E-news.su

Независимое агентство ZOOM MARKET в январе 2019 года провело социологический опрос жителей 20 городов России, дабы определить в каком из них население наиболее терпимо относится к сексуальным меньшинствам.



Респондентам задавалось два вопроса: как вы относитесь к сексуальным меньшинствам? Есть ли среди Ваших знакомых представители сексуальных меньшинств?



По итогам опроса самыми толерантными к представителям ЛГБТ-сообщества стали жители трёх городов России: Санкт-Петербурга, Новосибирска и Москвы. Самой нетерпимой в двадцатке оказалась Казань.



Опрошенные представители Екатеринбурга, Перми и Челябинска, очевидно высказав своё не очень дружелюбное отношение к сексуальным меньшинствам, не оставили шансов своим городам занять верхние строчки рейтинга, и откинули их на 16, 17 и 19 места соответственно.



Если же оценивать отношение населения к секс-меньшинствам только в этих уральских городах, то терпимее оказались жители Екатеринбурга. И это не удивительно, опередить соседние регионы и выбиться вперёд столице Среднего Урала помог Евгений Ройзман, благотворительный фонд которого принял решение помогать попавшим в трудную жизненную ситуацию геям и лесбиянкам Екатеринбурга. На данный момент люди пожертвовали уже более 300 тысяч рублей.



ТОП-20 толерантных городов России 2019 года.



1. Санкт-Петербург

2. Новосибирск

3. Москва

4. Воронеж

5. Краснодар

6. Калининград

7. Иваново

8. Нижний Новгород

9. Тамбов

10. Волгоград

11. Самара

12. Владивосток

13. Томск

14. Ростов-на Дону

15. Омск

16. Екатеринбург

17. Пермь

18. Саратов

19. Челябинск

20. Казань



Опрос в этих городах проводился по методу личных интервью. Общая выборка респондентов составила 2400 человек.



Напомним, маркетинговое агентство Zoom Market было основано в 2008 году. Основной специализацией компании являются маркетинговые исследования рынка и социологические опросы. За время своего существования агентства было реализовало более 500 исследовательских проектов. Среди клиентов различные органы государственной и исполнительной власти и крупнейшие российские компании.