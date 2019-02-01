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12:02 | 5.02.2019
Фото: E-news.su
Екатеринбург, Пермь и Челябинск оказались на нижних строчках рейтинга толерантных к секс-меньшинствам городов России
Респондентам задавалось два вопроса: как вы относитесь к сексуальным меньшинствам? Есть ли среди Ваших знакомых представители сексуальных меньшинств?
По итогам опроса самыми толерантными к представителям ЛГБТ-сообщества стали жители трёх городов России: Санкт-Петербурга, Новосибирска и Москвы. Самой нетерпимой в двадцатке оказалась Казань.
Опрошенные представители Екатеринбурга, Перми и Челябинска, очевидно высказав своё не очень дружелюбное отношение к сексуальным меньшинствам, не оставили шансов своим городам занять верхние строчки рейтинга, и откинули их на 16, 17 и 19 места соответственно.
Если же оценивать отношение населения к секс-меньшинствам только в этих уральских городах, то терпимее оказались жители Екатеринбурга. И это не удивительно, опередить соседние регионы и выбиться вперёд столице Среднего Урала помог Евгений Ройзман, благотворительный фонд которого принял решение помогать попавшим в трудную жизненную ситуацию геям и лесбиянкам Екатеринбурга. На данный момент люди пожертвовали уже более 300 тысяч рублей.
ТОП-20 толерантных городов России 2019 года.
1. Санкт-Петербург
2. Новосибирск
3. Москва
4. Воронеж
5. Краснодар
6. Калининград
7. Иваново
8. Нижний Новгород
9. Тамбов
10. Волгоград
11. Самара
12. Владивосток
13. Томск
14. Ростов-на Дону
15. Омск
16. Екатеринбург
17. Пермь
18. Саратов
19. Челябинск
20. Казань
Опрос в этих городах проводился по методу личных интервью. Общая выборка респондентов составила 2400 человек.
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© «Вечерние Ведомости»
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