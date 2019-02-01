В Нижнем Тагиле определились лидеры голосования по программе формирования современной городской среды

11:45 | 5.02.2019

Парк культуры и отдыха имени А.П. Бондина, фото: 2gis.ru

Стали известны результаты голосования за объекты, претендующие на участие в программе по формированию современной городской среды в 2020 году в Нижнем Тагиле. Больше всего голосов отдано парку культуры и отдыха имени А.П. Бондина (17,11 %), парку Победы на ГГМ (15,29 %) и скверу Нижне-Выйскому (14,27 %). В голосовании, которое проводилось в соцсетях, приняло участие 8,5 тысячи человек.



Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, в период с 16 по 25 февраля на официальном сайте города пройдет финальное голосование за один из трех проектов благоустройства, а затем, 28 февраля, межведомственная комиссия сформирует заявку. Решение будет приниматься, исходя из финансирования на 2020 год.