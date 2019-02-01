МЧС: в Свердловской области из-за морозов действует особый режим

11:20 | 5.02.2019

skyscrapercity.com

В Свердловской области из-за сильных холодов действует особый режим. Предприняты дополнительные меры защиты населения и инфраструктуры: экстренные, аварийно-спасательные и дежурно-диспетчерские службы функционируют в режиме повышенной готовности, сотрудники ГИБДД усиленно патрулируют дороги, в готовности находятся 37 мобильных пунктов обогрева МЧС России, которые в случае необходимости будут развернуты на трассах.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, на данный момент крупных коммунальных аварий, способных нарушить систему жизнеобеспечения населения, не допущено.



«На сегодняшний день системы теплоснабжения, водоподачи, энергообеспечения работают в штатном режиме. Температурный режим в жилых помещениях и социально значимых учреждениях не нарушен. Все службы начеку, основные и резервные силы, материально-технические ресурсы в полной готовности», - отметил начальник ЦУКС полковник внутренней службы Андрей Трушников.



По данным синоптиков, сегодня днем в Свердловской области ожидается -26...-31 градус. Завтра, 6 февраля, – -23...-28 (на севере и востоке до -32), 7 февраля – -20...-25 (на севере и востоке до -30). Потепление прогнозируют на выходных.