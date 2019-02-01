Жителю Каменска-Уральского грозит до восьми лет лишения свободы за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД

10:37 | 5.02.2019

ribalych.ru

В Каменске-Уральском пред судом предстанет 53-летний местный житель. Его обвиняют в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД. Санкция предусматривает до восьми лет лишения свободы.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ноябре 2018 года мужчина пытался дать инспектору ДПС 20 тысяч рублей, чтобы тот не составлял протоколы о нарушениях. Отметим, что обвиняемый сел за руль пьяным и, кроме того, на тот момент не имел прав управления транспортным средством. Сотрудник ГИБДД отказался от взятки и передал информацию в полицию.



Кроме наказания в виде лишения свободы, уральцу грозит штраф в размере до 30-кратной суммы взятки. Ранее мужчину уже признали виновным по статье 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) и приговорили к 10 месяцам лишения свободы.