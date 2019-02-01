Юрий Биктуганов назначен министром образования и молодежной политики Свердловской области

10:16 | 5.02.2019

oblgazeta.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил на должность министра образования и молодежной политики региона Юрия Биктуганова. До этого он возглавлял министерство общего и профессионального образования Свердловской области.



Напомним, что министерство образования и молодежной политики создано в результате присоединения к ранее существовавшему министерству общего и профессионального образования департамента молодежной политики. О реорганизации стало известно после скандала с Ольгой Глацких – директором указанного департамента. В декабре чиновница, «прославившаяся» заявлением, что «государство ничего не должно молодежи», написала заявление об увольнении по собственному желанию.