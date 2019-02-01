Ночью на улице Лагерной горели частный дом и баня

Минувшей ночью на улице Лагерной в Екатеринбурге загорелся частный жилой дом, баня и надворные постройки.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о пожаре поступил в 02:57. В тушении были задействованы шесть единиц техники, 25 человек личного состава.Общая площадь пожара составила 135 кв.м. У дома повреждены кровля, перекрытие и внутренние перегородки. Деревянные надворные постройки и баня сгорели.