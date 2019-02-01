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23:23 | 4.02.2019
Фото: Kommersant.ru
Депутаты гордумы Екатеринбурга попросили Александра Высокинского согласовывать с ними назначение глав городских МУПов
На столе председателя гордумы уже лежит проект поправок в Устав города. Их предложил депутат фракции КПРФ Андрей Пирожков.
«В целях увеличения прозрачности хозяйственной деятельности муниципальных предприятий нашего города предлагается наделить ЕГД полномочиями по контролю за проведением конкурса на замещение должностей руководителей МУПов и полномочиями по назначению на должности победителей этого конкурса», – написал Пирожков в своем Facebook.
Напомним, что в декабре Александр Высокинский уволил директора МУП «Спецавтобаза» Сергея Пономарева и троих его заместителей. Также в отставку отправили замруководителя «Водоканала» Сергея Рахманова и директора по экономике Вячеслава Алушкина. Вскоре место Сергея Пономарева занял коллега Андрея Пирожкова по думе Григорий Вихарев.
Увольнение сотрудников с высокопоставленных должностей без объяснения причин возмутило Пирожкова, поэтому 10 декабря он попросил Высокинского обьяснить кадровые перестановки. Но в установленное время он ответа не получил, поэтому в январе пожаловался в прокуратуру Екатеринбурга на мэра города.
Позже, правда, письмо от Высокинского действительно пришло. В нём он, не вдаваясь в подробности, объяснил, что кадровые решения в МУП «Водоканал» принимал непосредственно начальник (то есть Пономарёв, — Прим.ред.), а он в свою очередь покинул пост добровольно.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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04.02.2019
23:23 | 4.02.2019
Депутаты гордумы Екатеринбурга попросили Александра Высокинского согласовывать с ними назначение глав городских МУПов
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