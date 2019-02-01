Новые вагоны для метро Екатеринбурга закупят в Мытищах

22:38 | 4.02.2019

Фото: ok.ru

Новые вагоны для екатеринбургского метро поставит компания из Мытищ, именно она выиграла тендер. АО «Метровагонмаш» - компания-победитель - входит в АО «Трансмашхолдинг», которое поставляет вагоны для московского метрополитена.



За новые вагоны городская администрация готова была заплатить 562 миллиона рублей, но предприятие предложило существенно меньше — 486,1 млн рублей — и выиграло конкурс.



«Метровагонмаш» должен будет поставить в метро Екатеринбурга четыре головных вагона и четыре промежуточных. В головных вагонах будет почти 40 мест для сидения, в промежуточных — 48.



Максимальное количество пассажиров, которое сможет вместить головной вагон, — 308 человек, а промежуточный — 330. Важное условие контракта: в вагонах обязательно должно быть видеонаблюдение