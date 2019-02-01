Так вот где собака зарыта: семья из Екатеринбурга 57 раз попыталась записать ребёнка в первый класс

22:03 | 4.02.2019

Фото: stolicadetstva.com

Они побили все рекорды в этом году: семья из Екатеринбурга попыталась записать ребёнка в школу 57 раз. Не исключено, что именно из-за таких – особенно волнительных родителей – городской портал и портал Госуслуг на протяжении всей ночи 1 февраля давали сбой. Об этом стало известно в ходе отчёта администрации Екатеринбурга об итогах кампании по записи детей в первый класс.



В ходе брифинга начальник городского управления образования Екатерина Сибирцева рассказала, что на сегодняшний день 15,5 тысяч заявлений зарегистрировано. Это примерно 80 % от числа всех желающих. В 40 школах оказалось больше заявлений, чем мест, а в 115 школах, наоборот, есть свободные места.



Также Сибирцева посетовала на отсутствие правового урегулирования записи в школу двойняшек и тройняшек. Из-за большого потока желающих в желаемую школу, порой, удаётся записать только одного ребёнка из двух или трёх. Поэтому теперь родителям советуют лично обращаться к директору и уверены: он пойдёт навстречу. А пока чиновники думают над новым проектом, который позволит родителям двойняшек и тройняшек без лишних проблем записать своих чад в школу.



«Обсудим с прокуратурой и юристами – если можно, введём такую систему, чтоб на одно заявление двоих-троих детей подавать. А пока просим в индивидуальном порядке сообщить», – добавила чиновница.



Директор регионального отделения «Ростелекома» Сергей Фёдоров добавил, что в ходе старта записи детей в школу 11 тысяч заявлений были продублированы – чтобы наверняка. Рекорд побила семья, записавшая своё чадо в школу 57 раз.



Ранее в Ростелекоме сообщили, что за первые 3 минуты родители подали 2 тысячи заявлений, через полчаса их накопилось 7 200.

«На 6 утра портал обработал чуть более 23 тысяч заявлений», – рассказали в пресс-службе «Ростелекома».



Добавим, что, несмотря на постоянную модернизацию системы подачи заявления в первый класс и улучшение качества работы сайта Госуслуг, проблемы у горожан те же – нехватка мест в школах и неспособность сайта справляться с таким шквалом заявлений.