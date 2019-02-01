Даже уральский рок не помог: «Автомобилист» в Екатеринбурге проиграл «Металлургу» 2:3

Сегодня, 4 февраля, в Екатеринбурге на арене КРК «Уралец» хоккейная команда «Автомобилист» встретила гостей из Магнитогорска. «Металлург» с самого начала вёл активную атаку, смог открыть счёт уже в первом периоде и завершил матч лидером. На момент финальной сирены табло показывало 2:3.Авторами шайб в составе гостей стали Ииро Пакаринен и Николай Кулёмин (две шайбы). Среди свердловчан отметились Иван Вишневский и Дэн Секстон.Сегодняшний матч посвятили уральскому року. В перерывах на екатеринбургской арене выступали бывшие участники группы «Смысловые галлюцинации» - Сергей Бобунец и Николай Ротов с Оркестром уральской грусти. Перед началом игры Александр Пантыкин исполнил гимн России.Напомним, следующий матч «Автомобилист» проведёт в Екатеринбурге 11 февраля с командой «Торпедо» в 19:00.Фото: Катерина Якушева