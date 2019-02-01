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17:31 | 4.02.2019
Не подвели, но есть к чему стремиться. Фото: Новые Известия
Названы самые коррумпированные города России. Екатеринбург, Челябинск и Пермь заняли достойные места
Респондентам задали три вопроса: скажите, Вам приходилось давать взятку представителям органов государственной или исполнительной власти? Как часто? И когда это было в последний раз?
По результатам обработки данных, полученных во время опроса, в лидеры взяточничества в России вышли: Махачкала, Нальчик и Владивосток.
Столицы уральских областей тоже не ударили в грязь лицом, и даже если не вошли в ТОП-10, то заняли достойные места, обогнав Москву. Так Екатеринбург занял 11 место рейтинга, Челябинск – 16, Пермь немного отстала, и заняла 26 место, Москва оказалась всего лишь на 27 позиции. Есть к чему стремиться.
ТОП-30 самых коррупционных городов России 2019 года.
1. Махачкала
2. Нальчик
3. Владивосток
4. Сочи
5. Хабаровск
6. Владикавказ
7. Санкт-Петербург
8. Брянск
9. Самара
10. Ростов-на-Дону
11. Екатеринбург
12. Саратов
13. Тамбов
14. Омск
15. Оренбург
16. Челябинск
17. Воронеж
18. Казань
19. Новосибирск
20. Чита
21. Краснодар
22. Пенза
23. Нижний Новгород
24. Уфа
25. Волгоград
26. Пермь
27. Москва
28. Иваново
29. Тольятти
30. Киров
Опрос проводился в 30 городах РФ по методу личных интервью. Общая выборка составила 3600 респондентов в возрасте от 23 до 67 лет.
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© «Вечерние Ведомости»
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