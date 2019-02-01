В Екатеринбурге суд вынес приговор бывшему оперативнику, обещавшему решить вопрос об освобождении наркосбытчика

16:51 | 4.02.2019

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД Александра Репина. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).



В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что в период с 1 по 20 декабря 2017 года Репин, на момент совершения преступления работавший в полиции, путем обмана пытался похитить денежные средства в размере 1,5 млн. рублей за освобождение жителя Екатеринбурга, задержанного за оборот наркотиков, от уголовной ответственности либо возможное смягчение наказания.



В частности, Репин, осознавая, что в отношении задержанного будет возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере, а также о том, что реальной возможности выполнить обещанное не имеет, поскольку указанные полномочия отнесены к компетенции следователя, сообщил родственникам мужчины о возможности решить вопрос за денежное вознаграждение.



При этом Репин успел получить от сожительницы задержанного часть обговоренного вознаграждения в размере 600 тыс. рублей. В дальнейшем, при попытке получения денежных средств в размере 500 тыс. рублей через своего знакомого преступные действия Репина были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, в связи с чем обвиняемый не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, подсудимый вину в совершении преступлений не признал. Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Александру Репину наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с подсудимого в пользу потерпевшего сумму причиненного им материального ущерба в размере 600 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.



Отметим, что дело рассматривала судья Юлия Лобанова.