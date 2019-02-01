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16:25 | 4.02.2019

Фото: Уралнаш

С лица Екатеринбурга исчезнет ещё один «великий» недострой из прошлого

С лица города может исчезнуть второй «великий» недострой. Мэрия Екатеринбурга ведет переговоры о сносе недостроенного ещё в 90-х годах здания, расположенного по соседству с городским цирком на улице Куйбышева. Об этом на встрече с журналистами заявил заместитель главы Екатеринбурга Анатолий Гагарин.

«Данные работы входят в проект предварительного перечня мероприятий по подготовке к празднованию 300-летия Екатеринбурга», — сказал он.

Кроме того, в этом перечне содержатся планы по строительству храма Святой Екатерины, ремонт здания Театра кукол, усадьбы Расторгуева-Харитонова, моста через Исеть по улице Декабристов, а также приведение в порядок целого ряда других знаковых для города объектов.

Напомним, что строительство здания на улице Куйбышева началось в 1995 году, в планах инвесторов было размещение в нём первой в городе пятизвёздочной гостиницы, но не сложилось, уже через пару лет после начала строительства объект был заморожен, и в таком виде стоит, по сей день, затянутый баннерами, и изредка меняющий владельцев. Несколько попыток достроить здание успехом не увенчались. Кстати, место, где располагается здание более известно благодаря другому недострою – телебашне, взорванной в 2018 году.

© «Вечерние Ведомости»

 


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