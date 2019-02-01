Полицейские прогнали мигрантов из Средней Азии со свалки под Верхней Пышмой

16:21 | 4.02.2019

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Сотрудники полиции Верхней Пышмы провели очередное мероприятие по выявлению мигрантов, работающих в городском округе. В ходе проверки полицейские обнаружили 8 иностранных граждан, проживающих во временных жилищах на свалке в поселке Зеленый бор, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.



Иностранные граждане были доставлены в отделение по вопросам миграции. Выявлено, что 6 из них нарушили статью 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ). На них составлен административный протокол, предусматривающий крупный штраф, с последующим выдворением за пределы Российской Федерации.