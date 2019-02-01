«Первый день 3000 года»: начался прием работ на Фестиваль-конкурс юных дарований «Алмазные грани»

14:22 | 4.02.2019

Фото: Пресс-служба Благотворительного фонда «Дети России»

Начался прием заявок на участие в XX Всероссийском фестивале-конкурсе юных дарований «Алмазные грани», который традиционно проводит Благотворительный фонд «Дети России». В этом году для детских творческих работ организаторы предложили две темы - «Мой сценарий счастья» и «Первый день 3000 года».



«За годы проведения конкурса мы убедились, что детская фантазия стирает любые границы и позволяет заглянуть даже в далекое будущее. До чего дойдет научно-технический прогресс к следующему тысячелетию? Ответить на этот вопрос могут, пожалуй, только наши участники», - говорит директор БФ «Дети России» Юлия Нутенко. -



Творческое состязание пройдет по пяти номинациям: литература, живопись, эстрадный вокал, хореография и жестовое пение (для глухих и слабослышащих детей). Ежегодно в оргкомитет Фестиваля поступают тысячи заявок не только из разных регионов нашей страны, но и из-за рубежа. Так, в прошлом году в конкурсе «Алмазные грани» участвовали дети из Белоруссии, Индии и Казахстана.



В этом году прием работ открыт до 15 апреля (по почтовому штемпелю) и до 25 апреля в офисе Благотворительного фонда «Дети России». Видеозаписи с номерами и литературные работы принимаются не только обычной, но и электронной почтой. Подвести итоги планируется до 24 мая.



Церемония награждения лауреатов Всероссийского фестиваля-конкурса «Алмазные грани» пройдет 27 сентября в екатеринбургском ККТ «Космос». В этот же день состоится праздничный концерт в честь Дня рождения Фонда.