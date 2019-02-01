В Екатеринбурге и Серове откроют два первых детских паллиативных отделения

14:18 | 4.02.2019

В Свердловской области готовятся к открытию два первых детских паллиативных отделения. Как рассказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков, Областная детская клиническая больница и Серовская городская больница получили лицензии на оказание паллиативной помощи детям в условиях стационара. Отделения готовы к открытию и начнут свою работу в I квартале этого года.



«Сейчас в Свердловской области паллиативную медицинскую помощь в амбулаторных условиях оказывают 35 детских медицинских организаций. Для взрослого населения функционирует 70 кабинетов паллиативной медицинской помощи в поликлиниках, 10 стационарных отделений с коечной мощностью 238 коек», - рассказал Андрей Цветков.



Министр рассказал, что для повышения доступности оказания паллиативной помощи в отдаленных населенных пунктах Свердловской области организованы специализированные выездные бригады. В 2018 году такие бригады выполнили около двух тысяч выездов.