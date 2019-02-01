В Новоуральске извращенец предстанет перед судом

13:01 | 4.02.2019

В Новоуральске перед судом предстанет 34-летний местный житель, который скидывал девушкам неприличные фотографии в Интернете. По данным следствия, в период с мая 2017 по февраль 2018 годов посредством одной из социальных сетей он направлял ранее незнакомым ему девушкам сообщения развратного характера и фотоизображения порнографического характера. В ходе следствия в действиях обвиняемого установлено более 20 эпизодов развратных действий.



По данным фактам следственным отделом по ЗАТО город Новоуральск СК России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по ст.135 УК РФ («Развратные действия») и ст.242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»).



В рамках расследования проведены судебные культурологические и компьютерно-технические экспертизы, осуществлён обыск по месту жительства обвиняемого, допрошены лица, пострадавшие от его действий, сообщает СУ СК по Свердловской области.



В настоящее время обвиняемый признал свою вину, уголовное дело направлено в суд.



В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области добавили, что подозреваемого выявили сотрудники полиции из отдела «К».