Свердловским школьникам напомнили, когда можно пропустить занятия из-за мороза

12:35 | 4.02.2019

Первая февральская рабочая неделя в Свердловской области может быть одной из самых холодных за эту зиму. В связи с этим Министерство общего и профессионального образования Свердловской области направило информационное письмо в муниципалитеты об организации образовательного процесса в зимний период. Региональным Минобразования рекомендовано своевременно информировать население о приостановке образовательного процесса из-за погодных условий.



В Минобре напоминают, что для учащихся с первого по четвертые классы уроки могут быть отменены при температуре воздуха -28°C без ветра или -25°С с ветром (при скорости ветра не менее четырех метров в секунду) – например, такая погода наблюдалась сегодня, 4 февраля в Екатеринбурге (минус 26 и северный ветер 5 м/с).



Школьники с пятого по девятый класс могут не посещать занятия, если столбики термометров опустятся до отметки -30°С без ветра или -28°С с ветром. Образовательный процесс в 10 и 11 классах может быть приостановлен при температуре -32°С без ветра или -30°С с ветром.



Если ученик все же пришел в школу, то занятия будут проводиться вне зависимости от количества пришедших на урок детей.