Прокуратура и ГИБДД выявили нарушения при уборке Екатеринбурга от снега

Прокуратура совместно с руководством Госавтоинспекции проверили качество уборки снега на дорогах Екатеринбурга. В ходе совместного рейда была дана оценка качества исполнения муниципальных контрактов по очистке дорог и осуществлению контроля за их выполнением.Комиссией в составе представителей комитета благоустройства городской Администрации, органов городской и областной прокуратуры, а также руководителей городской и областной Госавтоинспекции были обследованы улицы Московская, Мира и Малышева.При проведении проверки госинспекторами дорожного надзора Госавтоинспекции были выявлены нарушения в виде формирования снежных валов на тротуарах, остановках общественного транспорта и мостовых сооружениях, сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.В ведомстве отмечают, что по выявленным фактам нарушений представителям подрядной организации, осуществляющей зимнее содержание, выданы предписания и установлены сроки устранения недостатков.В ГИБДД отмечают, что за период с 1 октября 2018 года по 27 января 2019 года в Екатеринбурге произошло 343 ДТП, в 98 из них выявлены неудовлетворительные дорожные условия в части недостатков зимнего содержания.