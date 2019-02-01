Снежный рекорд установлен в Екатеринбурге за выходные дни

11:13 | 4.02.2019

Месячная норма осадков выпала в Екатеринбурге с 1 по 3 февраля Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Среднего Урала.



По данным мэрии, февральская норма в Екатеринбурге из года в год, составляет 19-20 миллиметров осадков, за минувшую пятницу и выходные выпало 18 миллиметров.



По словам главного синоптика уральского Гидрометцентра Галины Шепоренко, такая ситуация сложилась в большинстве районов региона, а в Екатеринбурге за первые дни месяца выпало даже больше нормы,



«За февральские дни на территории Свердловской области выпало от 50 до 100% месячной нормы. Больше всего осадков в Екатеринбурге: 124% месячной нормы в сумме за февральские дни», — рассказала она.



С 4 по 6 февраля в уральской столице также ожидаются небольшие снегопады, кроме того, в ночь на 5 февраля ожидается понижение температуры до -35 °С. Днём 4 и 5 февраля в Екатеринбурге будет -24…-26 °С.