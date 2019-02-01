В состав Экспертного совета при Шарташском лесном парке вошли 25 человек

11:13 | 4.02.2019

В Екатеринбурге завершено формирование Экспертного совета при Шарташском лесном парке. В него вошли представители разных сфер деятельности. Среди них музыкант, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, руководитель детско-молодежной общественной организации «Каравелла» Лариса Крапивина, предприниматель Юрий Окунев, депутат городской Думы Екатеринбурга Тимофей Жуков и другие. Всего состав совета вошло 25 человек, на рассмотрение было представлено 63 кандидатуры.



Первое заседание Экспертного совета состоится в марте. На нем планируется приступить к разработке мастер-плана развития лесопарка.



Напомним, что в настоящее время проектные работы по благоустройству лесопарка завершены, в 2019 году подрядчики продолжат реализацию запроектированных работ.