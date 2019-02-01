Из-за сильного похолодания в ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге закрыли аттракционы и каток

Прогноз погоды на 4 и 5 февраля.

Лютые морозы надвигающиеся на Екатеринбург стали причиной закрытия катка и всех аттракционов в ЦПКиО имени Маяковского для посетителей, сообщение об этом размещено в Instagram парка, ограничение будет действовать два дня.«Уважаемые посетители! Информируем вас о том, что 4 и 5 февраля 2019 года в связи с наступлением морозов каток и аттракционы парка Маяковского не работают. Территория парка открыта для всех посетителей с 6:00 до 24:00. Приносим свои извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении.Синоптики обещают морозную погоду в Екатеринбурге в ближайшие два дня. Ожидается, что температура воздуха в городе в ночные часы опустится до -35 °С, днём 4 и 5 февраля ожидается -24 … -26 °С.