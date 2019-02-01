В реке Нейва обнаружили массу загрязняющих веществ. Виновного уже наказали

10:05 | 4.02.2019

В Невьянске прокуратура выявила нарушения в деятельности муниципального коммунального предприятия «Невьянский водоканал» при сбросе сточных вод в реку Нейва. По результатам проверки и лабораторного анализа в составе сточных вод выпуска с очистных сооружений в реку Нейва обнаружены загрязняющие вещества: медь, нитраты, фосфат-ион, биохимические потребления кислорода, взвешенные вещества, нефтепродукты в количестве, превышающем нормативы в несколько раз.



Кроме того, установлено, что МУП «Невьянский водоканал» в нарушение требований закона осуществляет сброс сточных вод в отсутствие соответствующего разрешения.



В отношении директора предприятия возбуждены административные дела, по результатам рассмотрения которых назначено наказание в виде штрафа на общую сумму 13 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Также в целях устранения выявленных нарушений прокуратурой в Невьянский городской суд направлено исковое заявление с требованиями обязать МУП «Невьянский водоканал» получить разрешение на сброс загрязняющих веществ в составе хозяйственно-бытовых сточных вод после сооружений биологической очистки в реку Нейва. Суд исковые требования прокурора удовлетворил.