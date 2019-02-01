Крупный пожар в Екатеринбурге: сгорели баня, автомойка и шиномонтаж

Крупный пожар разгорелся сегодня ранним утром на пересечении улиц Уральской и Маяковского в Екатеринбурге. Сообщение о возгорании частной бани поступило в диспетчерскую МЧС в 04:05.К моменту прибытия на место ЧП пожарных, огонь уже успел перекинуться на расположенное в непосредственной близости здание, в котором находились автомойка и шиномонтажная мастерская.Как рассказывают очевидцы, пожарным пришлось ломать забор, отделяющий загоревшуюся баню от ближайших проездов.Справиться с открытым горением удалось только ближе к 09:00. Пожару был присвоен повышенный уровень — «1-Бис». Часть домов в районе пожара была обесточена. На месте пожара работали не менее шести единиц спецтехники МЧС.По предварительным данным, площадь пожара составила более 500 квадратных метров.