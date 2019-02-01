Новости дня
09:35 | 4.02.2019
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
Утром на Уралмаше сгорел торговый павильон
Результатом пожара стало полное уничтожение торговой точки площадью 25 кв. м. Причины возгорания устанавливаются, но скорее всего электропроводка не выдержала дополнительной нагрузки, появившейся из-за включенных в морозы обогревателей.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
10:02 | 4.02.2019
Крупный пожар в Екатеринбурге: сгорели баня, автомойка и шиномонтаж
09:35 | 4.02.2019
Утром на Уралмаше сгорел торговый павильон
21:38 | 3.02.2019
Несколько бань сгорело сегодня в Свердловской области
20:55 | 3.02.2019
Баскетболистки УГМК обыграли подмосковную «Спарту&К» в Екатеринбурге
19:40 | 3.02.2019
На площади 1905 года в Екатеринбурге вновь открыли парковку
18:20 | 3.02.2019
Влетел в автобус: в Екатеринбурге в Кольцово произошло ДТП
15:32 | 3.02.2019
Житель Прикамья осужден за угрозы в адрес бывшей жены
14:46 | 3.02.2019
Евгений Куйвашев побывав на рыбалке предупредил о соблюдении норм безопасности в холода
13:32 | 3.02.2019
Два контрольных товарищеских матча ФК «Урал» провёл на Кипре
13:28 | 3.02.2019
В Свердловской области сильно похолодает. В Екатеринбурге до -35 °С
11:32 | 3.02.2019
Екатеринбургские синхронистки ДЮСШ «Юность» выиграли Кубок Франции
20:11 | 2.02.2019
«Автомобилист» в Екатеринбурге обыграл «Витязь» в серии буллитов 2:1
20:09 | 2.02.2019
Журналисты канала Discovery проведут собственное расследование гибели туристической группы на перевале Дятлова
18:26 | 2.02.2019
Готовь сани с лета, а цветы – с зимы: ещё зима, а администрация Екатеринбурга уже объявила тендер на посадку цветов
16:35 | 2.02.2019
20 многоэтажек в Екатеринбурге остались без света
16:11 | 2.02.2019
В Академическом районе Екатеринбурга на карантин по гриппу закрыли детскую поликлинику, но родители уверены: всё дело в кори
15:33 | 2.02.2019
Фильм про скалолаза из Нижнего Тагила, который покорил Эльбрус вместе со своим котом, взял приз на международном фестивале
14:50 | 2.02.2019
Две женщины были спасены из загоревшегося под Екатеринбургом дома
13:52 | 2.02.2019
В Свердловской области родились споры о сгоревшем доме Бориса Ельцина. Одни предлагают разобрать пепелище на дрова, другие – за восстановление
13:51 | 2.02.2019
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 1 февраля 2019 года
13:06 | 2.02.2019
Литературно-музыкальный конкурс посвященный Павлу Бажову пройдёт в Свердловской области
12:14 | 2.02.2019
«Поддержки у полиции нигде не получили»: в Екатеринбурге двое детей нашли украденный велосипед раньше правоохранителей
11:52 | 2.02.2019
«Уралкалий» оказал помощь детской поликлинике в Березниках
22:52 | 1.02.2019
Екатеринбургский «Коляда-театр» покажет в Петербурге пьесу с Ждуном
22:22 | 1.02.2019
Прыгуна из Екатеринбурга заподозрили в употреблении допинга: спортсмена ждёт дисквалификация
21:49 | 1.02.2019
В Смоленске вынесли приговор активисту, который поджог памятник Борису Ельцину в Екатеринбурге
21:43 | 1.02.2019
«Уралкалий» выступил спонсором чемпионата по сноукайтингу «Строгановская миля - 2019»
20:49 | 1.02.2019
В Краснокамске состоялась интеллектуальная игра для участников 50+