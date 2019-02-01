Утром на Уралмаше сгорел торговый павильон

09:35 | 4.02.2019

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Рано утром на Уралмаше загорелся торговый павильон. Сообщение о возгорании торговой точки на улице Донбасской поступило 06:34. К месту пожара выехали одна единица техники и 6 человек личного состава. Чтобы ликвидировать открытое горение пожарным потребовалось чуть более 10 минут, а вот проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались ещё час. В 07:42 с пожаром было покончено.



Результатом пожара стало полное уничтожение торговой точки площадью 25 кв. м. Причины возгорания устанавливаются, но скорее всего электропроводка не выдержала дополнительной нагрузки, появившейся из-за включенных в морозы обогревателей.