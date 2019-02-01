Несколько бань сгорело сегодня в Свердловской области

21:38 | 3.02.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 3 февраля, в Свердловской области огонь охватил три бани: по одной в Ивделе, в селе Покровское и в городе Красноуральск, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



В Ивделе на улице 8 Марта на площади 10 квадратных метров огонь повредил чердачное перекрытие, внутренние перегородки и внутреннюю отделку частной бани. На месте возгорания работали две единицы техники и девять человек личного состава.



В Каменском городском округе в селе Покровское частная баня загорелась на улице Заречная. В тушении были задействованы три единицы техники и семь человек личного состава.



В Красноуральске на улице Проезжая огонь на площади 20 квадратных метром повредил стены и потолок частной бани. На месте возгорания работали две единицы техники и восемь человек личного состава.



Информация о пострадавших не поступала.