Баскетболистки УГМК обыграли подмосковную «Спарту&К» в Екатеринбурге

20:55 | 3.02.2019

Фото: БК УГМК

Сегодня, 3 февраля, екатеринбургские баскетболистки УГМК на домашнем паркете обыграли команду из Видного. Спортсменки «Спарты&К» старались догнать в счёте своих соперниц, однако УГМК лидировал на протяжении всего матча.



«В начале игры нам было нелегко набирать первые очки. Это все из-за нашего первого поражения. Мы, конечно же, расстроились. Но затем я увидел, что шаг за шагом команда восстанавливается, находит связи. Мы настроили наше нападение и защиту. В общем и целом, мы довольны сегодняшней игрой и готовимся к следующей»,- прокомментировал матч главный тренер УГМК Мигель Мендес.



Самыми результативными игроками в составе УГМК стали Мария Вадеева, Бриттни Грайнер, Джонквел Джонс и Евгения Белякова.



Напомним, следующий матч «лисицы» проведут в Екатеринбурге 6 февраля против французского "Бурж Баскет" в 19:00.