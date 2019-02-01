На площади 1905 года в Екатеринбурге вновь открыли парковку

19:40 | 3.02.2019

Фото: E1.RU

Сегодня, 3 февраля, в Екатеринбурге в центре города на площади 1905 года окончательно убрали весь снег от ледового городка и вновь открыли парковку.



В конце января ледовые сооружения и горки начали убирать. Сейчас место полностью очищено. Несколько автолюбителей уже успели оставить свои машины на привычном месте.



Напомним, парковка закрылась 19 января из-за возведения ледового городка. Главной его темой стал сказочный бажовский лес. В этом году городок посетили 200 тысяч человек, что на 40 тысяч больше, чем в предыдущем.