Екатеринбургский дзюдоист завоевал бронзу на Кубке Европы в Португалии

18:30 | 3.02.2019

Фото: Пресс-служба федерации дэюдо Свердловской области

Екатеринбургский дзюдоист Иван Долгих завоевал бронзовую награду в категории до 60 кг на Открытом кубке Европы проходящем в эти дни в Португалии.



Начало соревнований в Одивелаше складывалось для Ивана достаточно удачно. Для победы над испанцем в первом поединке Ивану хватило двух минут, удачно проведённый болевой приём и противник сдался. Во время второй встречи со спортсменом из Румынии екатеринбуржец вновь не оставил шансов своему сопернику, заработав «иппон» двумя блестящими бросками. А вот третий противник из Франции не оставил шансов уже Ивану.



После проигрыша французу Долгих одержал победу над дзюдоистом из Португалии, а в борьбе за бронзовые медали — над спортсменом из Азербайджана.



Как говорит Иван, третье место для него — это стимул работать ещё усерднее. Впереди у него первенство страны которое пройдёт в марте в родном Екатеринбурге, и к которому он начнёт усердно готовиться сразу же после возвращения на родину.



«Сегодня не всё удалось так, как я задумал, но для меня это стимул тренироваться ещё усерднее, впереди главный старт – Первенство России до 23 лет, в прошлом году я стал третьим, в планах на этот год – улучшить результат», говорит спортсмен.



Молодежное первенство России пройдёт с 8 по10 марта в столице Урала в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».