Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


 

16:18 | 3.02.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Сысерти спасатели ликвидируют пожар в котельной на территории мебельной фабрики

Сегодня, 3 февраля, в Свердловской области в городе Сысерть на улице Быкова загорелась котельная, расположенная на территории фабрики по производству мебели. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте ЧП задействованы десять единиц техники и 29 человек личного состава. Угрозы распространения огня на соседние здания нет.

Информации о пострадавших нет. В настоящее время проводится разбор сгоревших конструкций. Причины пожара устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

18:30 | 3.02.2019
Екатеринбургский дзюдоист завоевал бронзу на Кубке Европы в Португалии

18:20 | 3.02.2019
Влетел в автобус: в Екатеринбурге в Кольцово произошло ДТП

16:18 | 3.02.2019
В Сысерти спасатели ликвидируют пожар в котельной на территории мебельной фабрики

15:32 | 3.02.2019
Житель Прикамья осужден за угрозы в адрес бывшей жены

14:46 | 3.02.2019
Евгений Куйвашев побывав на рыбалке предупредил о соблюдении норм безопасности в холода

14:06 | 3.02.2019
В Нижнем Тагиле произошло возгорание на территории Магнетитовой шахты

13:32 | 3.02.2019
Два контрольных товарищеских матча ФК «Урал» провёл на Кипре

13:28 | 3.02.2019
В Свердловской области сильно похолодает. В Екатеринбурге до -35 °С

11:49 | 3.02.2019
Два частных гаража сгорели в посёлке 3-ий Северный в Свердловской области

11:32 | 3.02.2019
Екатеринбургские синхронистки ДЮСШ «Юность» выиграли Кубок Франции

10:59 | 3.02.2019
В Екатеринбурге на Боровой загорелась квартира в жилом доме. Хозяин погиб

02.02.2019

20:11 | 2.02.2019
«Автомобилист» в Екатеринбурге обыграл «Витязь» в серии буллитов 2:1

20:09 | 2.02.2019
Журналисты канала Discovery проведут собственное расследование гибели туристической группы на перевале Дятлова

18:26 | 2.02.2019
Готовь сани с лета, а цветы – с зимы: ещё зима, а администрация Екатеринбурга уже объявила тендер на посадку цветов

16:35 | 2.02.2019
20 многоэтажек в Екатеринбурге остались без света

16:11 | 2.02.2019
В Академическом районе Екатеринбурга на карантин по гриппу закрыли детскую поликлинику, но родители уверены: всё дело в кори

15:42 | 2.02.2019
В Екатеринбурге в ещё одном месте прорвало трубу. На этот раз в центре города

15:33 | 2.02.2019
Фильм про скалолаза из Нижнего Тагила, который покорил Эльбрус вместе со своим котом, взял приз на международном фестивале

14:50 | 2.02.2019
Две женщины были спасены из загоревшегося под Екатеринбургом дома

13:52 | 2.02.2019
В Свердловской области родились споры о сгоревшем доме Бориса Ельцина. Одни предлагают разобрать пепелище на дрова, другие – за восстановление

13:51 | 2.02.2019
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 1 февраля 2019 года

13:06 | 2.02.2019
Литературно-музыкальный конкурс посвященный Павлу Бажову пройдёт в Свердловской области

12:14 | 2.02.2019
«Поддержки у полиции нигде не получили»: в Екатеринбурге двое детей нашли украденный велосипед раньше правоохранителей

11:52 | 2.02.2019
«Уралкалий» оказал помощь детской поликлинике в Березниках

11:35 | 2.02.2019
Фонд Ройзмана принял решение помогать деньгами геям и лесбиянкам Екатеринбурга

01.02.2019

22:52 | 1.02.2019
Екатеринбургский «Коляда-театр» покажет в Петербурге пьесу с Ждуном

22:22 | 1.02.2019
Прыгуна из Екатеринбурга заподозрили в употреблении допинга: спортсмена ждёт дисквалификация

21:49 | 1.02.2019
В Смоленске вынесли приговор активисту, который поджог памятник Борису Ельцину в Екатеринбурге

комментариев: 1

21:43 | 1.02.2019
«Уралкалий» выступил спонсором чемпионата по сноукайтингу «Строгановская миля - 2019»

20:49 | 1.02.2019
В Краснокамске состоялась интеллектуальная игра для участников 50+

19:26 | 1.02.2019
Свердловские силовики задержали пьяного охранника, «заминировавшего» ТЦ в Краснотурьинске

18:46 | 1.02.2019
Федерального инспектора ознакомили с планом ликвидации Коркинского угольного разреза

18:14 | 1.02.2019
В Курганской области еще один глава района ушел в отставку

17:46 | 1.02.2019
МЧС Зауралья просит жителей региона подготовиться к морозам и соблюдать правила безопасности

17:35 | 1.02.2019
Владимир Бурматов поздравил первых челябинских профессиональных политтехнологов

17:33 | 1.02.2019
В Свердловской области состоится творческий конкурс, посвященный 140-летию Павла Бажова





Мы в соцсетях





Архив
«    Февраль      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 


 