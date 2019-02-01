В Сысерти спасатели ликвидируют пожар в котельной на территории мебельной фабрики

16:18 | 3.02.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 3 февраля, в Свердловской области в городе Сысерть на улице Быкова загорелась котельная, расположенная на территории фабрики по производству мебели. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте ЧП задействованы десять единиц техники и 29 человек личного состава. Угрозы распространения огня на соседние здания нет.



Информации о пострадавших нет. В настоящее время проводится разбор сгоревших конструкций. Причины пожара устанавливаются.