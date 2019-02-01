Новости дня
16:18 | 3.02.2019
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
В Сысерти спасатели ликвидируют пожар в котельной на территории мебельной фабрики
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте ЧП задействованы десять единиц техники и 29 человек личного состава. Угрозы распространения огня на соседние здания нет.
Информации о пострадавших нет. В настоящее время проводится разбор сгоревших конструкций. Причины пожара устанавливаются.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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