Евгений Куйвашев побывав на рыбалке предупредил о соблюдении норм безопасности в холода

14:46 | 3.02.2019

Фото: Евгений Куйвашев /instagram.com

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, побывав в минувшую субботу на зимней рыбалке, выложил в своем Instagram фотографию и призвал подписчиков быть аккуратнее и соблюдать правила безопасности на морозе.



«Очень редко удаётся выбраться на зимнюю рыбалку, успел перед самой холодной неделей этой зимы. Будьте аккуратны, соблюдайте меры безопасности и правила поведения на морозе. Ну а пока успевайте больше времени провести на свежем воздухе», — написал губернатор, очевидно памятуя о приближающихся морозных днях в начале рабочей недели, и о трагедии с рыбаками, которая произошла совсем недавно на Белоярском водохранилище.



Напомним, отец и трое сыновей обогревая свою палатку газовой горелкой, наглухо закрыли все окошки и вход в палатку, результатом таких необдуманных действий стала гибель людей, все четверо задохнулись.



Рыбакам, собравшимся в ближайшие дни время на льду водоёмов, нужно помнить о предупреждении синоптиков и МЧС об аномальных морозах со 2 по 7 февраля. Ожидается, что среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7 градусов и более. По ночам в ближайшие двое суток температура местами может опускаться ниже –40 °С, днем ожидается –25... –30 °С.