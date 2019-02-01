Два контрольных товарищеских матча ФК «Урал» провёл на Кипре

13:32 | 3.02.2019

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Вчера, 2 февраля, екатеринбургский футбольный клуб «Урал» на Кипре в рамках учебно-тренировочных сборов провёл товарищеские матчи с болгарским «Левски» и ФК «Чукарички».



Игра с «Левски» завершилась победой уральцев 2:1. Андрей Панюков стал автором двух голов, чем принёс своей команде уверенное лидерство. Первый мяч он закатил на третьей минуте, второй - на шестой.



Следующим соперником «Урала» оказался клуб из чемпионата Сербии «Чукарички». Игра завершилась со счётом 0:0. Обе команды активно наступали и создавали опасные моменты, но реализовать ни один из них так и не удалось.



Напомним, футбольный клуб «Урал» начал вторую часть учебно-тренировочных сборов на Кипре.