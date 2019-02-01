Два частных гаража сгорели в посёлке 3-ий Северный в Свердловской области

11:49 | 3.02.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 3 февраля, в Свердловской области в Североуральском городском округе в посёлке 3-ий Северный огонь охватил два частных гаража на улице Уральская. На площади 65 квадратных метров огонь повредил отделку и чердачные перекрытия помещений.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара принимали участие три единицы техники и 12 человек личного состава.



Информации о пострадавших, как и о наличии повреждённой пожаром техники, нет. Причины возгорания устанавливаются.