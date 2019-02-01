В Екатеринбурге на Боровой загорелась квартира в жилом доме. Хозяин погиб

10:59 | 3.02.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 3 февраля, ночью в Екатеринбурге на улице Боровая загорелась одна из квартир на 3-м этаже пятиэтажного дома. Прибывшим на место ЧП пожарным пришлось вскрывать входную дверь в загоревшуюся квартиру. Внутри было обнаружено тело хозяина квартиры 1953 года рождения. Предположительно мужчина курил в постели, в результате чего загорелся матрас, на котором он спал. Последствия трагичны, мужчина погиб.



Одновременно с вскрытием и тушением квартиры, по лестничным маршам спасателями были эвакуированы 15 жителей подъезда, в том числе пятерых детей.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте возгорания работали три единицы техники и 12 человек личного состава. Разбор сгоревших конструкций завершён.



Более точные причины пожара в настоящее время устанавливаются пожарными дознавателями.