Новости дня
20:11 | 2.02.2019
Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
«Автомобилист» в Екатеринбурге обыграл «Витязь» в серии буллитов 2:1
В составе гостей из Московской области отметился Александр Евсеенков. Среди уральцев автором шайбы в первом периоде стал Найджел Доус.
«Автомобилист» на десять очков оторвался от ближайших соперников в турнирной таблице Восточной конференции. Свердловчане занимают первое место и имеют в запасе 87 очков, на втором месте уверенно расположился «Барыс» с 77 очков.
Напомним, следующий матч уральцы проведут в Екатеринбурге уже послезавтра, 4 февраля, с «Металлургом» из Магнитогорска, начало игры 19:00.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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02.02.2019
20:11 | 2.02.2019
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