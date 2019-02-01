«Автомобилист» в Екатеринбурге обыграл «Витязь» в серии буллитов 2:1

20:11 | 2.02.2019

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Сегодня, 2 февраля, хоккейная команда «Автомобилист» в Екатеринбурге одержала победу над «Витязем». Встреча завершилась в серии послематчевых бросков со счётом 2:1.



В составе гостей из Московской области отметился Александр Евсеенков. Среди уральцев автором шайбы в первом периоде стал Найджел Доус.



«Автомобилист» на десять очков оторвался от ближайших соперников в турнирной таблице Восточной конференции. Свердловчане занимают первое место и имеют в запасе 87 очков, на втором месте уверенно расположился «Барыс» с 77 очков.



Напомним, следующий матч уральцы проведут в Екатеринбурге уже послезавтра, 4 февраля, с «Металлургом» из Магнитогорска, начало игры 19:00.