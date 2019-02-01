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20:09 | 2.02.2019
Фото: filmpro.ru
Журналисты канала Discovery проведут собственное расследование гибели туристической группы на перевале Дятлова
Телеканал Discovery проводит собственное расследование гибели группы Дятлова. Ранее съемочные группы уже выезжали на перевал. В результате в августе 2014 года вышел фильм «Перевал Дятлова: гипотеза о йети». Тогда расследованием таинственной истории занимался известный альпинист Майк Либекки. Теперь же американские журналисты разработали другую гипотезу. Какую – станет известно, когда фильм выйдет на экраны.
Накануне официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ, выступая в программе «Особые полномочия» на канале Генпрокуратуры, заявил о начале масштабной проверки по факту гибели группы Дятлова 60 лет назад. В качестве приоритетных названы три версии природного характера: лавина, снежная доска и ураган. Финалом проверки станет комплексная экспертиза, которая установит причину телесных повреждений участников группы.
Напомним, ровно 60 лет назад, день в день, 2 февраля 1959 года группа туристов под руководством студента Уральского политехнического института Игоря Дятлова пропала в горах Северного Урала. Вскоре на склоне горы Холатчахль были найдены разрезанная палатка и пять тел туристов, еще четырех погибших обнаружили под снегом через два месяца. Что произошло на горе, до сих пор достоверно неизвестно.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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