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18:26 | 2.02.2019

Фото: kazanreporter.ru

Готовь сани с лета, а цветы – с зимы: администрация Екатеринбурга объявила тендер на посадку цветов

Только синоптики объявили об аномальных морозах, как администрация Екатеринбурга решила подумать о цветах. На сайте госзакупок опубликовали тендер, согласно которому подрядчик должен будет за полтора миллиона рублей посадить цветы в Октябрьском районе.

Глядя на заснеженные дороги и сугробы, думать о фикусах и бегониях, конечно, рано, но, тем не менее, городская мэрия обратного мнения об этом. К июню месяцу подрядчик должен будет высадить 3 тысячи цветов в Октябрьском районе. В список участков, на которых появятся растения, попали площадь Обороны, ул. Луначарского, 222, перекрёсток Машинной и Луганской, а также транспортная развязка пер. Базового и Сибирского тракта.

Цветники должны быть обустроены до 24 июня. Указанные участки украсят около одиннадцати видов цветов. Среди них такие экзотические, как алиссум приморский, агератум мексиканский, несколько видов бархатцев, бегоний и петуний, цинерария приморская и колеус.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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