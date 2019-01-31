В Академическом районе Екатеринбурга на карантин по гриппу закрыли детскую поликлинику, но родители уверены: всё дело в кори

16:11 | 2.02.2019

Фото: ekb.napopravku.ru

В Екатеринбурге в районе Академический на карантин закрыли Первую детскую поликлинику на Павла Шаманова, 16. В качестве причины карантина объявили грипп, но родители уверены, что настоящая причина закрытия медучреждения – корь.



На форумах молодые мамы предполагают, что, скорее всего, один из врачей поликлиники заболел корью и заразил остальных – после посещения медучреждения, по данным Е1, корью заболели 15 человек.



Оперативно получить комментарий руководства больницы не удалось: на стационарные телефоны не отвечают, а заместитель главного врача по медицинской работе Люция Закирова отказалась давать комментарии по мобильному, сославшись на то, что журналисты не должны звонить на её личный номер.