В Екатеринбурге в ещё одном месте прорвало трубу. На этот раз в центре города

15:42 | 2.02.2019

Фото: prvadm.ru

Вслед за вчерашним трубопроводным коллапсом в Октябрьском районе Екатеринбурга прорвало трубу и в центре города. На перекрёстке Репина и Попова вода вышла на поверхность в 7 утра.



Ремонтная бригада «Екатеринбургской теплосетевой компании» уже работает на месте.



«Ремонтная бригада определяет точное место нарушения герметизации трубопровода,. Как только оно будет найдено, будут установлены сроки работ», – уточняют в пресс-службе.



При этом в компании отмечают, что небольшая авария не станет поводом для абсолютного отключения горячей воды. Ремонтные бригады лишь снизят её температуру в трубах до плюс 50-ти градусов (в обычные дни она составляет 60-75 градусов. – Прим.ред.).



Накануне прорыв теплотрассы произошел также на улице Хрустальной в Октябрьском районе. На время аварийных работ отопление и горячее водоснабжение также подавали со сниженными параметрами . А на ЖБИ восстанавливали герметичность подающего трубопровода, дыра в котором была обнаружена во время планового осмотра теплосетей.