Фильм про скалолаза из Нижнего Тагила, который покорил Эльбрус вместе со своим котом, взял приз на международном фестивале

15:33 | 2.02.2019

Фото: аккаунт Андрея Останина во "ВКонтакте"

Короткометражный фильм «Путешествие», в основу которого легла уникальная история про нижнетагильского скалолаза, покорившего Эльбрус вместе со своим котом, получил приз Восьмого международного фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm. Фильм был снят продакшн-студией из Екатеринбурга.



«Короткометражка взяла приз народного жюри. Церемония закрытия фестиваля состоялась 31 января в Минске», — сообщают нижнетагильские СМИ.



Фильм «Путешествие» снят Ариной и Романом Салахутдиновыми. Картина основана на реальной истории тагильского путешественника Андрея Останина и его кота Графа, которые вместе покорили Эльбрус. Роль путешественника исполнил главный режиссёр Центра современной драматургии Антон Бутаков, а ветеринара – ведущая утренней программы на екатеринбургском «Четвёртом канале». Роль кота Графа досталась кошке Марте из екатеринбургского котокафе.







В основной шорт-лист фестиваля были отобраны 11 финалистов. Всего на фестиваль прислали 334 короткометражных фильма.

Ранее все уральские СМИ писали, что житель Нижнего Тагила Андрей Останин совершил восхождение на Эльбрус вместе со своим котом по имени Граф. Подъем занял несколько дней, в итоге путешественники поднялись на высоту пять тысяч метров.