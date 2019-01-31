Две женщины были спасены из загоревшегося под Екатеринбургом дома

Сегодня утром в посёлке Бобровском Сысертского района на улице Рабочей загорелся почти отселённый двухэтажный деревянный домСообщение о пожаре поступило в 08:04. К месту ЧП выехали 5 единиц спецтехники и 12 человек личного состава.Не смотря на то, что дом считается расселённым на момент возгорания в нём находились пять человек. Три человека эвакуировались самостоятельно, а двух женщин спасатели вынесли со второго этажа на руках. Пострадавших в результате пожара нет.Стоит отметить, что официально в сгоревшем доме зарегистрирована одна женщина, которая сейчас находится у родственников, администрация решает вопрос о предоставлении ей жилья.Площадь пожара составила 200 кв. м. Огонь был полностью ликвидирован в течение 1,5 часов. Сейчас пожарные дознаватели устанавливают причину возгорания.