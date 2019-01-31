В Свердловской области родились споры о сгоревшем доме Бориса Ельцина. Одни предлагают разобрать пепелище на дрова, другие – за восстановление

Решается судьба сгоревшего дома первого президента России Бориса Ельцина под Талицей. Одни жители села за то, чтобы разобрать дом на дрова, другие – за восстановление жилища первого президента. Сама же хозяйка дома Юлия Казарина – дочь известного поэта Юрия Казарина – сейчас в Мексике.Тема вернула актуальность 1 февраля, в день рождения Бориса Ельцина. Год назад именно в этот день дом, в котором он жил с семьёй, сгорел практически дотла – остались одни только стены.Обстоятельства сложились так, что погорельцам пришлось покинуть страну и податься на родину главы семейства в Мексику. Юлия написала в сельскую управу Басмановского письмо, в котором сообщила, чтобы местные жители по возможности разобрали останки их сгоревшего крова на дрова. «Это огромные брёвна, которые раскиданы по периметру. А фундамент я просила не трогать», - рассказывает Юлия.Дом в селе Басмановское её семья приобрела 6 лет назад. На время покупки Юлия Казарина и её супруг не подозревали, что в этом доме родился первый президент России . «Только посмотрев на картах Google, мы увидели, что это дом Ельцина», - рассказывала ранее Юлия.Сейчас семья пока не определилась с дальнейшими планами, но от земли в Басмановском не собирается отказываться, просто на это необходимо время.«Документы на землю и сгоревший дом я восстановлю, когда вернусь. Там посмотрим, что делать с этой землёй. Место там хорошее: природа красивая, река, лес... Я хотела родить в этом доме, но жаль, что не получилось. Как жаль и землю: мы огород сажали, возделывали ее, а сейчас все заросло бурьяном», – отмечает Юлия Казарина.По ее словам, избу пришлось капитально восстанавливать: до того момента у дома сменилось много хозяев, дом пришел в запустение.«Нам пришлось делать ремонт. До нас в избе полгода никто не жил», - отмечала хозяйка дома Ельцина.Местные жители подтверждают тот факт, что именно в этот доме родился Борис Николаевич, а общеизвестное мнение о рождении Ельцина в селе Бутка объясняется тем, что там находился роддом, но семья жила именно здесь. Правда, мнения жителей расходятся только в одном. «В нашем доме жила семья Ельцина, а в соседнем – их родственники. Хотя наши соседи утверждают, что Ельцин жил в их доме, а в нашем – дядя Бориса Николаевича. Впрочем, большинство считает наоборот», - говорила Юлия.Дом Ельцина в Басмановском сгорел год назад в его день рождения, 1 февраля. Причиной стало замыкание электропроводки, как пояснили Юлии Казариной в МЧС. Семья на несколько дней уезжала в Уфу, в это время случились морозы и, судя по всему, из-за резкого перепада температуры произошло замыкание. Жилище выгорело полностью. На первое время семья Казариных перебралась в Екатеринбург.