Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 1 февраля 2019 года

13:51 | 2.02.2019

За прошедшие сутки с 08:00 01.02.2019г. до 08:00 02.02.2019г. на территории Свердловской области зарегистрировано 150 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 89 противоправных деяний. Из них: один факт умышленного причинения вреда здоровью, один разбой, четыре грабежа, 34 кражи, в том числе три квартирные, два факта мошенничества, десять фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе восемь фактов хранения и два факта сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло шесть ДТП с пострадавшими, в которых семь человек получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории области проведено 13 массовых мероприятий, в которых приняло участие 6400 человек. Охрана общественного порядка на мероприятиях осуществлялась силами нарядов ППС, представителями добровольных народных дружин и частных охранных предприятий. Нарушений не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.